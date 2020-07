De politie heeft in de afgelopen dagen nog eens zes personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij rellen op 21 juni in Den Haag. De ongeregeldheden ontstonden nadat een demonstratie op het Malieveld was verboden.

Op 14 juli hebben de programma's Opsporing Verzocht en Team West beelden van negen verdachten uitgezonden. Na de uitzendingen kreeg de politie meerdere tips binnen. Met behulp van deze informatie heeft de politie de verdachten kunnen opsporen.

Twee van de verdachten zijn afgelopen dinsdag aangehouden en de vier anderen op donderdag. Het gaat om twee mannen van 22 en 33 jaar uit Den Haag, twee mannen van 29 en 31 jaar uit Delft, een 48-jarige man uit Rijswijk en een 39-jarige man uit Gouda.

Tijdens de confrontaties met de Mobiele Eenheid zouden rookbommen en stenen gegooid zijn. De politie hield zondag 21 juni 425 personen aan. De politie doet ook onderzoek naar strafbare uitingen die op sociale media zijn gedaan richting een busmaatschappij.