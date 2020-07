Het Haagse coldcasteteam heeft onlangs overleg gehad over de verdwijning van Jaïr Soares (7) met Duitse agenten die de vermissingszaak van de peuter Madeleine McCann onderzoeken. Het doel was om te kijken of er mogelijke overeenkomsten te vinden zijn in de zaken, zo wordt woensdag bevestigd.

"We staan in contact met elkaar", aldus de woordvoerder van de zaak-Soares tegen NU.nl.

Een 43-jarige Duitser genaamd Christiaan Brückner werd onlangs genoemd als verdachte in de verdwijningszaak van de Britse peuter. Het meisje verdween in 2007 uit een appartementencomplex in Portugal, waar het gezin op vakantie was. Haar ouders waren dichtbij aan het dineren.

Twaalf jaar vóór de verdwijning van McCann verdween ook Soares plots onder de neus van zijn ouders. Die bewuste dag, 4 augustus 1995, was het gezin een dag naar het strand bij Monster.

Op enig moment ging de groep patat halen bij een strandtent. Soares verdween opeens uit het zicht. Nooit meer is er een spoor van de 1,20 meter lange jongen gevonden. De politie zegt er rekening mee te houden dat hij slachtoffer is geworden "van een verschrikkelijk misdrijf".

