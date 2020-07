De Mient en de Abrikozenstraat, Appelstraat en Albardastraat in Den Haag worden in 2021 heringericht, meldt de gemeente woensdag. De rijsnelheid gaat in delen van de straten naar 30 kilometer per uur, er komen meer parkeerplaatsen en er komt meer groen.

In totaal komen er zeventig extra parkeerplaatsen bij. Het winkelgebied van de korte Appelstraat wordt veiliger gemaakt en de maximumsnelheid gaat naar 30 kilometer per uur. Dit is momenteel in de rest van de Appelstraat al zo.

Ook in de Albardastraat gaat de snelheid omlaag naar 30 kilometer per uur. De riolering in de Mient, Appelstraat en Albardastraat wordt vervangen omdat deze verouderd is.

De gemeente wil zoveel mogelijk bomen behouden, maar er moeten er een aantal weg om het verourdere riool te kunnen vervangen. Voor elke gerooide boom plant de gemeente een nieuwe boom in de wijk. De groenstrook op de Mient wordt opgeknapt en ingericht als een ecologische zone.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het plan voor de herinrichting. Er wordt momenteel gewerkt aan een definitief ontwerp. Naar verwachting start de herinrichting in het eerste kwartaal van 2021. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar.