Een 39-jarige man uit Sneek is dinsdag schuldig bevonden aan het voorbereiden van een moord met terroristisch oogmerk en bedreiging in Den Haag. Hiervoor heeft hij geen straf opgelegd gekregen omdat hij ontoerekeningsvatbaar is. Wel wordt de man zes maanden verplicht opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, met mogelijkheid tot verlenging.

Hij liep in februari 2019 met twee grote keukenmessen over het Binnenhof in Den Haag met de intentie om politici dood te steken.

Volgens de rechter lijdt de man aan schizofrenie met onder meer paranoïde wanen. Hij handelde volledig vanuit zijn waangedachten. Een psychiater en psycholoog van het Pieter Baan Centrum achten het noodzakelijk dat de man voor zijn schizofrenie wordt behandeld, om zo het gevaar voor herhaling te verminderen.

De man uit Sneek besloot op 8 februari met twee grote keukenmessen per trein naar Den Haag af te reizen. De man wilde wraak nemen op politici "die hem in zijn beleving al jaren van allerlei slechte dingen beschuldigden", aldus het OM.

Eenmaal aangekomen in Den Haag lukte het de man niet om bekende gezichten van politici te vinden. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe hij een kwartier lang zoekend over het Binnenhof liep.

Na een kwartier besloot hij om de marechaussee op het Binnenhof aan te spreken. Hij vertelde een "aangewezen terrorist" te zijn en een aanslag te willen plegen, waarna hij werd aangehouden. In de tas die hij bij zich droeg werden de keukenmessen gevonden, waarna uit voorzorg het Binnenhof enige tijd werd afgezet.