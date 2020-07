De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling vrijdag op de Schouwensestraat in Den Haag. Twee mannen, die zijn aangehouden, hadden elkaar mishandeld in een woning.

De politie kreeg rond 20.00 uur een melding over de mishandeling. Een 27-jarige man uit Kwintsheul en een dertigjarige man uit Den Haag kregen het met elkaar aan de stok en die ruzie liep uit op een mishandeling.

Agenten besloten om beide mannen aan te houden. Omdat het nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, wil de politie met getuigen spreken.