Een maaltijdbezorger is zondagavond beroofd en vermoedelijk bedreigd met een mes op de Cannenburglaan in Den Haag. De politie is nog op zoek naar de dader.

De politie-eenheid Den Haag heeft een signalement van de verdachte vrijgegeven. Ze zijn op zoek naar een vijftienjarige Marokkaanse jongen van 1.60/1.65 meter. Hij heeft een slank postuur, kort opgeschoren haar en droeg een donkerblauw trainingspak.

De jongen is via de sloot gevlucht, dus waarschijnlijk liep hij rond met geheel natte kleding. Mensen die de verdachte mogelijk gezien hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.