De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag uitgerukt voor een woningbrand in de Frederik Ruyschstraat in Den Haag. De bewoner is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

De bewoner lag te slapen op het moment van de brand. Hij had een pannetje op het vuur laten staan waardoor de brand was uitgebroken.

De brandweer spreekt van een kleine brand. De woning en de woning er boven zijn geventileerd. De schade is beperkt gebleven.