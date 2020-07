Een 41-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij twee politieagenten had mishandeld toen hij staande werd gehouden op de Melis Stokelaan in Den Haag. Daarnaast bedreigde de man een andere agent bij zijn aanhouding.

De politie kreeg rond 0.10 uur een melding van de man die op de Loevesteinlaan in Den Haag met een baksteen een bromfiets aan het vernielen was. De melder gaf toen al aan dat de man op de bromfiets was gestapt en was weggereden. Agenten doorzochten de omgeving en troffen de bestuurder in de Genemuidenstraat aan.

Vervolgens gaven de agenten een stopteken, maar de man negeerde dit en reed door. Even verderop, op de hoek van de Loevesteinlaan met de Melis Stokelaan, zagen de agenten de man naast zijn bromfiets staan. Daarop wilden ze hem staande houden.

De man reageerde echter agressief en deelde een vuistslag uit aan een van de agenten, die daardoor hard op de grond belandde. De andere agent gebruikte pepperspray om de verdachte onder controle te krijgen. Toen de man wegvluchtte richting het Melis Stokepark, schakelde de agent hulp in.

Bij een tweede poging om de verdachte aan te houden bleef de man zich agressief en bedreigend gedragen. Toen hij geboeid in de auto werd geplaatst, deelde hij een kopstoot uit aan een van de agenten. Deze agent moest met een hersenschudding en zwelling in het gezicht naar het ziekenhuis worden gebracht.

Beide gewonde agenten maken het redelijk goed, meldt de politie zaterdag. De twee zullen tegen de man aangifte van bedreiging en mishandeling doen. De recherche heeft de zaak momenteel in onderzoek.