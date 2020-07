Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden geëist tegen de dertigjarige man, die in 2018 een tachtigjarige man wurgde in een woning aan de Gaslaan in Den Haag. De verdachte heeft bekend, maar zegt ook te zijn aangerand en aangevallen door het bejaarde slachtoffer.

De dertigjarige Hagenaar wurgde de bejaarde man op 20 oktober 2018 in zijn woning aan de Gaslaan in Den Haag. De politie vond later die middag na meldingen van buurtbewoners het dode slachtoffer met een hoofdwond in zijn woning.

Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer was gewurgd, en dat de hoofdwond niet fataal was. Diezelfde dag nog meldde de verdachte zich bij de politie. Hij bekende toen al de man te hebben omgebracht.

Volgens de verdachte hadden hij en de bejaarde man al jaren ruzie. De bejaarde man zou hem in zijn jeugd hebben misbruikt, ook al heeft hij daar nooit aangifte van gedaan. De afgelopen jaren zou de man hem nog steeds provoceren, wat in 2015 leidde tot een uitbarsting waarbij hij de bejaarde man met een pan op zijn hoofd sloeg. Daarvoor is hij destijds ook veroordeeld.

'Verklaringen van verdachte zijn wisselvallig'

De verdachte is altijd wisselvallig geweest in de verklaringen over de dood van de man, stelt het OM. Hij zou de middag van het incident naar eigen zeggen naar de woning van de man zijn gegaan om de ruzie uit te praten. Hij had volgens het OM die middag wiet gerookt, wat mogelijk de psychoses waaraan hij leed had versterkt. Naar eigen zeggen was de verdachte helder.

De man verklaarde verder dat hij voor het incident in de woning werd aangevallen en bij zijn kruis was gegrepen door de bejaarde man. Ook zou volgens hem de deur op slot zijn gedaan. Uit onderzoek bleek bovendien dat er geen DNA van de man in de nek van het slachtoffer is gevonden, en dat er wél DNA van de bejaarde man op de broek bij het kruis van de verdachte is aangetroffen.

De officier van justitie twijfelt desondanks sterk aan de verklaringen. Volgens het OM is er te weinig duidelijk over het noodweer-scenario dat de verdachte aanvoert. De officier van justitie houdt rekening met verminderde omstandigheden en eist daarom een celstraf van vijf jaar en tbs met dwangverpleging.

De rechtbank doet op 14 augustus uitspraak.