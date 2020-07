De politie heeft donderdag aan het einde van de middag twee mannen aangehouden op het Helena van Doeverenplantsoen in Den Haag op verdenking van bezit en handel in verdovende middelen. De twee werden tijdens een drugsdeal door agenten op heterdaad betrapt.

De politie had meerdere meldingen gekregen van overlast en mogelijke handel in verdovende middelen op het Helena van Doeverenplantsoen. Daarom werd er in de buurt meer toezicht gehouden door agenten.

Toen agenten zagen dat er gehandeld werd in het plantsoen, besloten ze in te grijpen. Daarbij betrapten ze twee mannen uit Den Haag op heterdaad tijdens een drugsdeal. Beide mannen, zowel de 49-jarige koper als de 49-jarige dealer, werden daarop aangehouden.

De twee verdachten zitten vast voor verhoor op het politiebureau. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.