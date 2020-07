Het Openbaar Ministerie eist dertig maanden cel tegen een 36-jarige Hagenaar die verantwoordelijk zou zijn voor het witwassen van 80.000 euro aan gestolen goederen.

De verdachte verscheen voor de rechter wegens diefstal van professioneel gereedschap en witwassen. De verdachte zou de goederen hebben gestolen uit bestelbusjes in Roelofarendsveen, Zoetermeer, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Zijderveld en Amsterdam.

Op deze plekken heeft een zendmast het signaal van de mobiele telefoon van de verdachte opgepakt. Daarnaast is zijn auto verschillende keren in de buurt van de diefstallen gesignaleerd. De verdachte gaf hier geen verklaring voor.

In de woning van de Hagenaar, een gehuurde opslagruimte, de woning van zijn zus en de woning van twee kennissen zijn in totaal 250 stuks gestolen gereedschap aangetroffen.

Volgens politieonderzoek biedt een persoon onder de naam 'Jurgo' gestolen gereedschap aan op Marktplaats.nl dat opgehaald kan worden op het adres van de verdachte.

De verdachte is sinds 2017 al meerdere keren veroordeeld voor diefstal van professioneel gereedschap en witwassen. De officier van justitie eist daarom dertig maanden cel tegen de verdachte. De uitspraak in de zaak vindt over twee weken plaats.