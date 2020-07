Een kind is donderdagochtend gewond geraakt bij een explosie in een schuurtje aan de Goeverneurlaan in Den Haag. Mogelijk is er in de schuur een gasfles ontploft.

De ontploffing vond plaats om 8.30 uur. De jongen die gewond raakte zou glasscherven in zijn gezicht hebben gekregen. Een meisje dat ook in de buurt van de explosie aanwezig was, is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, maar had geen verwondingen.

Omliggende woningen zijn ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een HTM-bus. De Goeverneurlaan is momenteel in beide richtingen afgesloten.

De brandweer en politie waren nog niet bereikbaar voor meer informatie.