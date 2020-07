De gemeente Den Haag stelt een herstelfonds van 6 miljoen euro ter beschikking voor Haagse culturele instellingen die in financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Dat meldt de gemeente woensdag.

Eerder werden er al maatregelen getroffen om de culturele sector te helpen, zoals bevoorschotting van subsidies en coulance rondom prestatieafspraken.

De 6 miljoen euro van het steunfonds is een aanvulling op de maatregelen die het Rijk al had getroffen. De regeling geldt voor instellingen die via het Kunstenplan (MJP) een subsidierelatie hebben met de gemeente en van waarde worden gezien voor de komende Kunstenplanperiode (2021 - 2024), zo meldt de gemeente.

Wethouder Robert van Asten: "Er zijn in Den Haag ook instellingen die geen hulp van het Rijk krijgen, die daar niet voor in aanmerking komen en die vaak ook geen eigen reserves hebben. Juist ook deze instellingen gaan we met dit herstelfonds helpen."

Volgens de gemeente is het steunfonds geen structurele maatregel en helpt het alleen bij het beperken van de eerste impact van de coronacrisis. Na het vaststellen van het Kunstenplan wordt er eind dit jaar opnieuw gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis. Op basis daarvan worden mogelijk nieuwe maatregelen getroffen.

Organisaties die in aanmerking komen voor het noodfonds kunnen vanaf 1 augustus een aanvraag indienen via de gemeentewebsite.