Een negenjarig kind is dinsdagavond gewond geraakt toen hij werd aangereden door een personenauto op de Jan Luykenlaan in Den Haag. Het jongetje is samen met zijn moeder per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het kind schoot tussen geparkeerde auto's de weg op, waardoor de bestuurder van de auto niet op tijd kon remmen en hem raakte.

Het is niet bekend wat voor letsel de jongen heeft opgelopen en hoe het op dit moment met zijn gezondheid is.