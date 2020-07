De brandweer is maandagavond uitgerukt voor een brand in een woning aan de 2e Schuytstraat in Den Haag. Eén persoon is ter plaatse nagekeken vanwege rookinhalatie.

De brand brak uit rond 22.00 uur. Het ging om een redelijk kleine brand, maar er was veel rookontwikkeling. De hele straat stond korte tijd vol met rook.

De brandweer heeft de brand geblust en de woning geventileerd. De brand zou ontstaan zijn in een hoop afval bij de woning. De oorzaak daarvan is nog onduidelijk.