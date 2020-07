De politie heeft maandagochtend een 41-jarige man uit Westzaan aangehouden op verdenking van inbraak bij winkels aan de Molenstraat en het Noordeinde in Den Haag. Hij had enkele honderden euro's en een chocoladereep buitgemaakt.

Een van de inbraken werd opgemerkt door een bewoner van de Molenstraat. Hij werd wakker van het geluid van het intrappen van een raam en zag de verdachte vervolgens de winkel ingaan.

De bewoner meldde de inbraak direct bij de politie en kon nog zien dat de inbreker vluchtte in de richting van het Noordeinde. Agenten hielden daarna meteen de 41-jarige man aan en ontdekten dat de houdbaarheidsdatum van zijn chocoladereep overeenkwam met de repen in de winkel waar was ingebroken.

Later bleek dat ook in een winkel op het Noordeinde was ingebroken. Het is niet bekend of de man daar ook verantwoordelijk voor is. Hij zit vast en zal worden gehoord.