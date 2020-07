Ongeveer 150 demonstranten van de actiegroep Viruswaanzin zijn zondagmiddag naar Den Haag gekomen om te protesteren tegen de coronamaatregelen, meldt Regio15.

Rond 14.00 uur verzamelden de demonstranten zich op het Buitenhof in Den Haag, waarna er in een optocht richting de Koekamp werd gelopen. Op foto's is te zien dat de politie aanwezig was om de demonstratie in goede banen te leiden.

Viruswaanzin demonstreert de laatste weken op verschillende plekken in het land, voornamelijk tegen de anderhalvemetersamenleving en de coronaspoedwet die het kabinet wil invoeren.