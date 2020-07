Een scootmobiel is in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Doctor Lelykade in Den Haag in brand gevlogen. Volgens de brandweer was er sprake van brandstichting.

De scootmobiel stond geparkeerd tegen de gevel van een appartementencomplex. Hierdoor was er dreiging dat de brand zou overslaan op omliggende goederen.

Dat is niet gebeurd, doordat er snel is gehandeld. Ook zijn er geen personen gewond geraakt.

De brandweer heeft het brandende voertuig geblust, waarna werd vastgesteld dat er sprake is van brandstichting.

Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.