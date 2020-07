Een auto is zaterdagochtend te water geraakt bij de Calandkade in Den Haag. De bestuurder kon het voertuig op eigen kracht verlaten. Vermoedelijk was er lachgas in het spel.

De politie kreeg om 10.00 uur een melding van het incident. De bestuurder is op het dak van de auto geklommen. Hij had een lachgasballon in zijn hand.

De man is met hulp uit het water gekomen en kreeg een warmtedoek om zich heen gerold. De auto is met een brandweerkraan uit het water gehaald.

De man stond met zijn auto geparkeerd aan de kade. Het voertuig is hoogstwaarschijnlijk in het water gerold, meldt de politie. Er wordt nog verder onderzoek gedaan naar het incident.

De politie heeft de man aangehouden.