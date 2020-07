De politie doet onderzoek naar twee autobranden die plaatsvonden in de omgeving van het Haagse Laak. Niemand raakte bij de voertuigbranden gewond. De politie vermoedt dat het in beide gevallen gaat om brandstichting.

De eerste autobrand vond donderdag rond 22.50 uur plaats op het Trekvlietplein. De nacht ervoor vloog een auto aan de Haverschmidtstraat in de brand.

Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen beide autobranden. Dat wordt ook onderzocht.