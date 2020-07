Een vijftienjarige jongen is donderdagavond gewond geraakt bij een steekincident op de Limastraat in Den Haag. Een veertienjarige jongen uit Rijswijk is aangehouden, meldt de politie vrijdag.

De politie ontving rond 20.30 uur een melding over een mogelijk steekincident op de Limastraat. Agenten troffen ter plaatse het vijftienjarige slachtoffer aan. Hij had een steekwond, maar was goed aanspreekbaar volgens de politie. Hij is vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk is het slachtoffer met twee vrienden betrokken geraakt bij een vechtpartij met een aantal andere minderjarige jongens. Een van hen had een mes bij zich en heeft het slachtoffer hiermee gestoken.

Later op de avond werd hij aangehouden in zijn woning in Rijswijk. De politie doet onderzoek naar het incident en vraagt getuigen zich te melden.