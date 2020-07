Een reisbureau aan de Hoefkade in Den Haag is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten. Niemand raakte hierbij gewond. Bij het pand vonden vorig jaar en in juni al twee explosies plaats.

De politie trof zeker zes kogelgaten aan in de deur van het reisbureau. Vermoedelijk was er niemand in het pand aanwezig toen het beschoten werd.

Volgens het AD gaat het om het reisbureau van de vader van de Haagse crimineel Reda N. N. zit momenteel vast vanwege twee overvallen op multimiljonair Wim Zegwaard en een rijk Rotterdams gezin in 2012, aldus het AD. Hij werd veroordeeld voor een celstraf van twaalf jaar en tien maanden.

De politie is nog niet bereikbaar voor meer informatie.