De gemeente heeft donderdag coffeeshop Galaxy aan de Weimarstraat in Den Haag voor drie maanden gesloten omdat er eind juni een schietincident plaatsvond.

Op 28 juni dit jaar mondde een conflict in de coffeeshop uit in een schietincident. Volgens de gemeente zetten dit soort incidenten de openbare orde in de stad verder onder druk.

Na het incident sloot de eigenaar de zaak voor twee weken. De burgemeester heeft donderdag besloten om de coffeeshop voor drie maanden te sluiten. In het handhavingsbeleid voor horeca- en alcoholverstrekkers staat dat dit is toegestaan wanneer er een ernstig geweldsincident in de gelegenheid plaatsvindt.