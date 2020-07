Het Jan Linzelviaduct, een fietsviaduct over de A4, is donderdagmiddag geopend door de Haagse wethouder Robert van Asten. Ook het fietspad vanaf het viaduct door de Vlietzoom naar de Westvlietweg is klaar.

Het viaduct was het laatste ontbrekende deel van het Trekfietstracé, dat de binnenstad van Den Haag met Ypenburg verbindt en doorgaat richting Pijnacker en Delft.

Wethouder Robert van Asten: "In de afgelopen twee jaar is er hard gewerkt aan het 335 meter lange fietsviaduct over de A4. Fietsers kunnen nu veilig en snel van het Spui naar Ypenburg fietsen, of verder nog richting Delft."

Jan Linzel was de laatste nog levende Nederlandse gevechtsvlieger en Engelandvaarder. "Als reserve sergeant-vlieger voor de Fokker D-XXl was Jan Linzel tijdens de Tweede Wereldoorlog op vliegveld Ypenburg geplaatst. Op 5 mei 2019 overleed hij op 103-jarige leeftijd."

Het viaduct verlicht zichzelf door een zogenoemde 'zonneboom': een constructie van 4 meter hoog, met daarop zeven zonnepanelen.