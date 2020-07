Een Poolse bende die drugs smokkelde in de reservebanden van vrachtwagens vanuit het Groene Hart, is opgedoekt door de politie. Tijdens een actiedag op 23 juni zijn tien Polen aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) meldt woensdag dat het voorarrest van negen van hen met negentig dagen is verlengd.

De tien Polen, die in de leeftijd tussen de 24 en 45 jaar zijn, werden door de politie aangehouden tijdens doorzoekingen in zes panden in Bodegraven, Woerden, Waddinxveen, Alphen aan den Rijn en Bergambacht.

Bij de actie werden honderden kilo's softdrugs, tientallen kilo's harddrugs, circa 250.000 euro in contanten en diverse (vuur)wapens aangetroffen.

Volgens het OM heeft de criminele organisatie zich minstens twee jaar bezig gehouden met het smokkelen van hard- en softdrugs vanuit Nederland naar andere landen, waaronder Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Noorwegen.

De bendeleden vulden reservebanden met drugs, die ze vervolgens op parkeerplaatsen langs snelwegen onder vrachtwagens plaatsten. De vrachtwagenchauffeurs zaten in het complot.

De Haagse politie deed al langer onderzoek naar de zaak. De Duitse douane heeft op verzoek van de Haagse politie een vrachtwagen gecontroleerd en trof daarbij zo'n 200 kilo hasj aan en veertig kilo cocaïne. Daarna ging de zaak rollen.

De verdachten zijn in volledige beperkingen geplaatst en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.