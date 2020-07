De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) heeft woensdag besloten om 462 miljoen euro te investeren in de aanschaf van zestig nieuwe trams in Den Haag. De nieuwe trams zullen oudere toestellen, die al sinds de jaren tachtig rijden, vervangen.

De instroom van de nieuwe trams wordt gerealiseerd in samenwerking met de gemeente en vervoersbedrijf HTM, die respectievelijk 45 en 15 miljoen euro in het project investeren.

Ongeveer de helft van het totale bedrag wordt gebruikt om de trams aan te schaffen, de rest is bedoeld om de infrastructuur te verbeteren en de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls te geven.

Het is de bedoeling dat de nieuwe trams vanaf 2026 gaan rijden op de lijnen 1, 6, 12 en 16. In de tussentijd worden de werkzaamheden aan de infrastructuur in de stad verricht. Zo worden onder meer de perrons verhoogd, zodat het mogelijk is om gelijkvloers in en uit te stappen. Ook zijn de nieuwe toestellen langer en breder, waardoor de vervoerscapaciteit stijgt met 27 procent.