Het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag stelt dat de 39-jarige man uit Sneek die in februari 2019 met twee grote keukenmessen over het Binnenhof in Den Haag liep met de intentie om politici dood te steken, ontoerekeningsvatbaar is. De man verkeerde die week in een psychose, verklaart het OM dinsdag.

De 39-jarige man uit Sneek besloot op 8 februari 2019 met twee grote keukenmessen per trein naar Den Haag af te reizen. De man wilde wraak nemen op politici "die hem in zijn beleving al jaren van allerlei slechte dingen beschuldigden", aldus het OM.

Eenmaal aangekomen in Den Haag lukt het de man niet om bekende gezichten van politici te vinden. Op beelden van bewakingscamera's is te zien hoe hij een kwartier lang zoekend over het Binnenhof loopt.

Na een kwartier besluit hij om de marechaussee op het Binnenhof aan te spreken. Hij vertelde een "aangewezen terrorist" te zijn en een aanslag te willen plegen, waarna hij werd aangehouden. In de tas die hij bij zich droeg werden de keukenmessen gevonden, waarna uit voorzorg het Binnenhof enige tijd werd afgezet.

'Man kampte met psychose en schizofrenie'

Later stellen deskundigen vast dat de man die week kampte met een psychose. Daarnaast leed hij aan schizofrenie. Hoewel het OM vindt dat de man poging tot moord en bedreiging kan worden verweten, stelt de officier van justitie dat de man "volledig ontoerekeningsvatbaar" is, omdat hij handelde vanuit een psychose.

"Toch moet niet uit het oog worden verloren dat de verdachte de maatschappij veel schade had toegebracht als hij zijn plan had kunnen uitvoeren", zei de officier van justitie op zitting. "En hij zou niet de eerste psychisch gemankeerde persoon zijn geweest die wél tot actie was overgegaan."

De rechter doet over twee weken uitspraak.