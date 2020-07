Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden geëist tegen een 37-jarige agent van de politie-eenheid Den Haag omdat hij in mei 2014 te veel geweld zou hebben gebruikt bij een aanhouding. Dat meldt Omroep West.

Bovendien zou de agent in het proces-verbaal hebben gelogen over het geweld dat hij gebruikte. De zaak komt nu pas voor de rechter omdat het slachtoffer later aangifte deed. De zitting voor het verzet dat de man bij zijn aanhouding gebruikte, liep nog. Hij is door het gerechtshof vrijgesproken.

In de betreffende nacht in mei 2014 reed de motoragent in de buurt van de Grote Markt in Den Haag, nadat hij een melding had gekregen van twee groepen personen die overlast veroorzaakten. Op camerabeelden is te zien hoe de agent een van de personen tegen de muur duwt terwijl hij hem bij zijn keel grijpt en een stomp op het hoofd geeft. Ook zou hij pepperspray en zijn wapenstok hebben gebruikt.

De agent schetste later in het proces-verbaal een andere situatie dan op de camerabeelden is te zien. Daarom wordt hij naast het gebruikte geweld ook verdacht van meineed.

Volgens de officier van justitie gaat het om een "geweldsuitbarsting". De agent zelf ontkent te veel geweld te hebben gebruikt. Wel heeft hij spijt dat hij zijn bodycam niet eerder had aangezet. Die beelden zouden hem vrijpleiten, meent de verdachte.

Het slachtoffer liep als gevolg van de hardhandige aanhouding letsel op. Hij eist daarom een schadevergoeding van 32.000 euro. Op 16 juli wordt de zaak vervolgd.