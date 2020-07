De fractie van de Partij voor de Dieren in Den Haag pleit voor meer groene daken in de stad. De partij dient maandag een initiatiefvoorstel in waarin de gemeente wordt gevraagd beter gebruik te maken van de subsidieregeling.

Die subsidie voor groene daken bestaat sinds 2009, maar volgens de Partij voor de Dieren is die regeling verouderd en laat de gemeente Den Haag daardoor kansen liggen.

"De jaarlijkse subsidiepot voor groene daken raakt niet op. Ook komt de subsidie die wel wordt uitgegeven vooral terecht in de rijkere wijken. De subsidie bereikt daardoor niet de plekken waar groene daken het hardst nodig zijn", zegt Robert Barker, fractievoorzitter van de partij in Den Haag, in het voorstel.

De Partij voor de Dieren wil dan ook dat het voor burgers makkelijker wordt om een subsidie aan te vragen. Zo moet het minimaal vereiste oppervlak voor een subsidie - om een dak groen te maken - verlaagd worden van 10 naar 6 vierkante meter.

"Op die manier gaan particulieren met kleine daken eerder gebruik maken van de subsidie. Daarnaast willen we de vergoeding die de bewoners per vierkante meter krijgen afhankelijk maken van de ecologische kwaliteit van het dak. Amsterdam kiest er bijvoorbeeld voor om 10 euro per vierkante meter meer te vergoeden als het dak voor 50 procent of meer uit inheemse grassen, kruiden en struiken bestaat", aldus Barker.

Volgens de Partij voor de Dieren heeft de aanleg van groene daken de nodige voordelen. "Een dak dat op de lokale natuur afgestemd wordt, biedt voeding en veiligheid voor kwetsbare populaties van insecten en vogels. Planten vangen water op en verdampen het, wat zorgt voor verkoeling en minder wateroverlast."