De werkzaamheden aan het Soestdijkseplein in Den Haag starten maandag 6 juli, meldde de gemeente zaterdag. Het plein moet verkeersveiliger worden.

Volgens de gemeente is de rotonde druk en onoverzichtelijk. Dat zou met name voor fietsers erg onveilig zijn. Met de herinrichting moet dat probleem opgelost worden.

"Door het aanleggen van vrijliggende fietspaden, veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en het instellen van eenrichtingsverkeer wordt het plein overzichtelijker, fietsvriendelijker en veiliger", zegt wethouder Robert van Asten van Mobiliteit.

De gemeente wil het kruispunt ook gelijk verduurzamen. Zo worden er achttien extra bomen naast de trottoirs geplaatst en in de middenbermen struiken geplant. "Zo pakken we dit hitte-eiland aan en dragen bij aan een koelere en gezondere stad", aldus Van Asten.

Het Soestdijkseplein is een belangrijke schakel in het Haagse wegennet en een druk punt in de verbinding met de A4.

De werkzaamheden aan het plein duren naar verwachting acht weken.