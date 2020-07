Een politiemotor en een auto zijn zondag met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Laan van Leidschenveen en de Marcus Aureliuslaan in Den Haag. De agent is naar het ziekenhuis gebracht.

De politieagent was onderweg naar een melding en had zijn blauwe lichten aan. Hij is zonder spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De politie is een onderzoek gestart naar het ongeluk. De Laan van Leidschenveen is afgesloten vanaf de Donau in de richting van de Zoetermeerse Rijweg.