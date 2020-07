De brandweer is zaterdagochtend uitgerukt voor een brand in een loods aan de Prisma in Den Haag. Niemand raakte hierbij gewond.

In de omgeving was zwarte rook te zien en een brandlucht te ruiken. Veiligheidsregio Haaglanden riep mensen op om hun ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brand was ontstaan in een berg afval. Personeel van het bedrijfspand is bij het zien van de brand meteen gestart met blussen en heeft zo erger kunnen voorkomen. De brandweer nam de bluswerkzaamheden daarna over en had de brand snel onder controle.