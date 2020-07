Bij een steekincident in de nacht van donderdag op vrijdag in Den Haag is een gewonde man aangetroffen. Rond 3.00 uur ontving de politie een melding van een steekincident in het parkje aan De Brinkpad.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De gewonde man van dertig jaar uit Den Haag, verklaarde aan de politie dat hij is neergestoken door een andere man.

De politie heeft de locatie onderzocht, maar geen verdachten gevonden.

Getuigen van het steekincident worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.