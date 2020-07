Het drugsconvenant dat door burgemeesters binnen de politie-eenheid Den Haag werd ondertekend is vanaf woensdag formeel van kracht. Met het convenant gaan zowel overheidsinstellingen als private partijen de strijd aan tegen ondermijnende criminaliteit.

Het convenant richt zich met name op de aanpak van illegale productie, verwerking, opslag en handel van drugs die naast het vormen van een bedreiging voor het milieu, een sterk ondermijnend effect op de samenleving hebben.

De politie-eenheid Den Haag besloot tot het convenant om de strijd aan te gaan met ondermijnende criminaliteit, waarbij de onderwereld zich met de bovenwereld vermengt. Volgens de politie is samenwerking bij het aanpakken hiervan noodzakelijk.

Het convenant vervangt eerdere hennepconvenanten die van oudsher in de voormalige politieregio's Haaglanden en Hollands-Midden van kracht waren. In de nieuwe overeenkomst - die zich niet alleen richt op hennep, maar op drugs in het algemeen - bundelen het Openbaar Ministerie (OM), het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) en private partijen hun krachten.

De samenwerkende partijen hebben afgesproken hun eigen netwerken te gebruiken en informatie effectief met elkaar uit te wisselen.