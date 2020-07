Een achttienjarige automobilist is dinsdagochtend aangehouden omdat hij was ingereden op een verkeersregelaar op de Nieuwe Parklaan in Den Haag. Omdat de man niet hard reed, kon de verkeersregelaar op tijd opzij stappen en kwam hij met de schrik vrij.

De achttienjarige automobilist uit Den Haag reed rond 9.00 uur op de Nieuwe Parklaan toen hij een stopteken van een verkeersregelaar kreeg. Hij negeerde dit teken echter en reed langzaam op de verkeersregelaar af, totdat hij met zijn motorkap de man dreigde te raken. De verkeersregelaar voelde zich hierdoor genoodzaakt om opzij te springen.

Vervolgens besloot de automobilist hard weg te rijden. Doordat hij hard op tegemoetkomende auto's afreed, ontstond er een gevaarlijke situatie. De politie, die inmiddels ter plaatse was gekomen, sprak met getuigen en vond even later op basis van het afgegeven signalement de verdachte bij het tankstation aan de Ypenburgse Stationsweg.

De verdachte werd aangehouden voor poging tot doodslag en zware mishandeling. De agenten namen een honkbalknuppel die in het voertuig werd aangetroffen in beslag. Tegen de automobilist werd een proces-verbaal opgemaakt, donderdag wordt hij voorgeleid aan de rechter-commissaris.