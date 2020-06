De gemeente Den Haag wil in de zomer een blow- en lachgasverbod instellen op de boulevard en in de haven van Scheveningen. Dat meldt het stadsbestuur dinsdag.

Volgens de gemeente veroorzaken kleine groepen jongeren overlast, mede door het gebruik van alcohol, lachgas en drugs. In Scheveningen geldt al langer een alcoholverbod.

"Het strand en de boulevard staan voor rust en voor gezelligheid. Omwonenden, strandtenthouders en bezoekers moeten zich daar veilig en op hun gemak kunnen voelen. Voor asociaal gedrag is daar geen plek", aldus stadsdeelwethouder Boudewijn Revis.

De gemeente gaat ook meer politieagenten en handhavers inzetten om asociaal gedrag langs de kust en in de haven aan te pakken. Bovendien worden in samenwerking met politie en ondernemers particuliere beveiligingsteams opgezet om in een vroeg stadium overlast te signaleren en te bestrijden.

Een speciaal team moet toezien op het verbod op straatraces op de boulevard.