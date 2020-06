In de Weimarstraat in Den Haag zijn zondag meerdere schoten gelost. Dat meldt de politie dinsdag. De recherche doet onderzoek naar de zaak.

De schoten klonken zondag rond 14.45 uur. Meerdere personen zijn daarna weggerend. Er raakte niemand gewond.

Later in de middag meldde een man, een 42-jarige Hagenaar, zich bij de politie die vertelde dat hij beschoten was. De schutter wist weg te komen.