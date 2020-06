Een 49-jarige man uit Den Haag is maandag beroofd door een groep jongeren op de H.E. van Gelderlaan in de Haagse Houtwijk.

De man liep rond 17.00 uur door de straat toen zijn telefoon door een van de jongens uit de groep uit zijn handen werd gegrist. De groep begon te rennen en het slachtoffer zette de achtervolging in.

Hierop kwam hij in worsteling met een van de jongens. De rest van de groep rende richting het Bokkefortpark.

De politie is op zoek naar getuigen van de beroving. De verdachte is een witte man tussen de veertien en achttien jaar oud. Hij droeg een zwart jack met een capuchon, een grijze broek, lichte schoenen en een zwarte pet. De man had een zwart heuptasje of nektasje bij zich.