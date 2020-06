De politie heeft dinsdagochtend een onbekende stof aangetroffen in een appartementencomplex in de Haagse wijk Ypenburg. De omgeving was uit voorzorg afgezet, maar na 14.00 uur weer vrijgegeven.

Uit onderzoek is gebleken dat de ontdekte stof geen gevaar vormde voor de omgeving. Het materiaal is afgevoerd door de politie.

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) en meerdere hulpdiensten waren ter plaatse om de stof te onderzoeken.