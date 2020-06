De politie heeft dinsdagochtend een onbekende stof aangetroffen in een appartementencomplex in de Haagse wijk De Venen. De omgeving is uit voorzorg afgezet.

Een woordvoerder van de politie Den Haag meldt aan NU.nl dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) onderweg is naar de locatie om de stof te onderzoek en al dan niet onschadelijk maken.