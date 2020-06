De moeder van de in februari 2018 omgekomen Orlando Boldewijn heeft maandag in de rechtbank van Den Haag een slachtofferverklaring afgelegd. Daarin maakt zij verdachte Roy B. harde verwijten. De man wordt ervan verdacht de zeventienjarige jongen aan zijn lot te hebben overgelaten.

Wat er nu ruim twee jaar geleden precies is gebeurd, is nog steeds onduidelijk. B. heeft daar zelf ook geen inzicht in gegeven, tot frustratie van de nabestaanden.

Zeker is dat de twee met elkaar in Den Haag hadden afgesproken via datingapp Grindr. Samen brachten ze de avond door op het visserseilandje van B. in de Haagse plas de Blauwe Loper.

Boldewijn werd vermoedelijk rond middernacht weer aan de kant afgezet, maar bleef in de buurt ronddolen. Het is onduidelijk waarom, maar tegen personen die hij tegenkwam, zei hij op Roy te wachten, mogelijk om hem terug te brengen naar zijn woonplaats Rotterdam.

Op enig moment is Boldewijn in het water terechtgekomen. Onduidelijk is hoe, maar het OM denkt te weten dat B. het slachtoffer in het water heeft gezien en in ieder geval heeft nagelaten de hulpdiensten te bellen.

Justitie trekt deze conclusie aan de hand van bekennende verklaringen van B. tegen de politie en mensen om hem heen. In de rechtbank trok hij deze verklaringen echter in en noemde hij de getuigenissen leugenachtig.

Wel zei hij die nacht in paniek te zijn geraakt, maar van wat en waarom weet hij nu niet meer.

Slachtoffer werd gevonden na tip bij politie

Voor de moeder van Boldewijn is het duidelijk dat B. haar zoon moedwillig heeft laten verdrinken. Ze vertelde in haar slachtofferverklaring hoe wrang ze het vindt dat de man is blijven vissen in de plas waarvan hij wist dat Boldewijn op de bodem lag.

Het lichaam van de jongen werd uiteindelijk op 26 februari gevonden na een tip bij de politie.

Moeder: Orlando was zeer geliefd

In de dagen dat Orlando vermist was, zetten zijn vrienden een zoekactie op touw. "Ik ben tijdens de vermissing blijven werken omdat ik thuis helemaal gek werd", aldus de moeder. "Ik was aan het werk en ondertussen hingen er overal flyers op mijn werk met de foto van mijn kind."

De moeder van Orlando vertelde hoe geliefd haar zoon was om "zijn energie vol met positiviteit". "Waar hij kwam, ging de zon schijnen, hoe donker het ook was."

De verdachte reageerde door te zeggen dat hij de pijn begreep, maar dat hij niks met de dood van Boldewijn te maken heeft. Donderdag wordt de strafeis tegen B. uitgesproken.