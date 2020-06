De politie is zondag op het Malieveld in Den Haag aanwezig voor het geval er toch mensen gaan demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zaterdag werd de demonstratie van actiegroep Viruswaanzin door de rechter verboden.

De politie meldde zondag rond 11.00 uur dat er een aantal personen op het Malieveld aanwezig waren die leken te willen demonstreren. Agenten hebben de demonstranten weggestuurd.

Op het Malieveld staan borden met de tekst "Demonstratie verboden. Ga naar huis". De sfeer is momenteel nog rustig.

De politie rijdt rond met onder meer een videobus. Ook is de Mobiele Eenheid (ME) aanwezig. Het Binnenhof is afgesloten.

Mensen in de buurt van het Malieveld en bij station Den Haag worden gecontroleerd.

Viruswaanzin spande rechtszaak aan na verbod door burgemeester

Viruswaanzin spande een rechtszaak aan, nadat waarnemend burgemeester Johan Remkes de demonstratie vrijdag had verboden.

De rechtbank besloot dat het verbod van de veiligheidsregio in stand blijft. Maandag zal de rechter toelichting geven op de uitspraak. Na het verbod van de rechter riep de advocaat van de actiegroep mensen op niet alsnog naar het Malieveld te komen.

Viruswaanzin is hoofdzakelijk tegen de anderhalvemetersamenleving en de coronaspoedwet die het kabinet wil invoeren.

Vorige week zondag was er ook een antilockdownprotest op het Malieveld. Hierbij werden meer dan vierhonderd mensen opgepakt. Er kwamen naast betogers ook andere groepen, die uit waren op rellen, op het protest af.

