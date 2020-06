De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen meldingen binnengekregen van wateroverlast in Den Haag, zo meldt de veiligheidsregio zaterdag.

De meldingen kwamen tussen 0.00 en 2.00 uur binnen. Winkels, woningen en tunnels waren onder water gelopen.

Meerdere eenheden, waaronder de brandweer uit Den Haag, Midden Delfland en Westland, zijn uren bezig geweest om het water weg te pompen.

Eerder op de dag werd er voor in de avond gewaarschuwd voor forse regenbuien met kans op onweer, hagel en stevige windstoten in heel Nederland. Hierdoor ontstond dan ook de wateroverlast in Den Haag.