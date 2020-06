Een 48-jarige Hagenaar is in de nacht van woensdag op donderdag op heterdaad aangehouden nadat hij had ingebroken in een supermarkt aan de Rijswijkseweg in Den Haag.

De politie kreeg rond 2.30 uur een melding van een inbraak in de supermarkt. De dader kon snel daarna in de directe omgeving door agenten worden aangehouden op de Broekslootkade.

Op het moment van de aanhouding had de man enkele gestolen goederen op zak. Hij zit momenteel vast en wordt verhoord. De supermarkt heeft aangifte gedaan van de inbraak.