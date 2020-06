Het voorarrest van een 45-jarige Delftenaar is woensdag door de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Haag met veertien dagen verlengd. De man was betrokken bij de rellen van afgelopen zondag rond Den Haag Centraal.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in Den Haag zijn de overige tien verdachten die voor openlijke geweldpleging waren aangehouden, vrijgelaten.

"Zij blijven verdachten in het onderzoek. Toekomstige, nieuwe aanhoudingen worden niet uitgesloten", aldus het OM.

De politie verrichtte tijdens de demonstratie tegen de coronamaatregelen in Den Haag in totaal 425 aanhoudingen.