Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag vijf jaar celstraf en tbs met dwangverpleging geëist tegen een 42-jarige Hagenaar. De man wordt verdacht van poging tot doodslag, mishandeling en twee bedreigingen.

De gebeurtenissen vonden plaats in februari vorig jaar. De verdachte viel in Den Haag een hardloper aan met een mes en stak hem in zijn achterhoofd, neus, pols en duim. Het slachtoffer hield aan de traumatische ervaring ook PTSS over. Op de Van Alkemadelaan mislukte nog een poging van de verdachte om een andere man neer te steken.

In diezelfde straat ging het later alsnog mis. De verdachte stak een zeventienjarige jongen in zijn arm. De jongen, die zes hechtingen kreeg, was met zijn dertienjarige zusje op weg naar huis vanaf hockeyclub Klein Zwitserland.

Ook op de Dirk Hoogenraadstraat trok de verdachte een mes na een botsing met een andere man. De buurtbewoner sloeg de verdachte met zijn paraplu en rende weg.

De politie kon de verdachte een dag na het incident op de Dirk Hoogenraadstraat aanhouden. Agenten vonden bij de huiszoeking handschoenen met bloed van de hardloper, DNA van de verdachte en het gebruikte mes.

OM maakt zich zorgen over mogelijke herhaling

Het Openbaar Ministerie maakt zich grote zorgen over mogelijke herhaling bij de verdachte en kiest daarom voor een forse straf.

"Wat we zien is een man met ernstige en chronische psychiatrische problematiek die zich met een mes op straat begeeft en volstrekt willekeurig en op onvoorspelbare momenten in staat blijkt tot bedreigend en zeer gewelddadig gedrag", aldus het OM.

De uitspraak van de rechtbank is over twee weken.