De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een brand in een bestelbus op het Cort van der Lindenpad in Den Haag. Niemand is gewond geraakt.

De brand brak tussen 2.00 en 3.00 uur uit. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur snel kunnen blussen. Het voertuig heeft door de brand flinke schade opgelopen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de brand. Brandstichting wordt niet uitgesloten.