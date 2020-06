Op het Malieveld is dinsdagmiddag een protest van de evenementenbranche begonnen. De sector vraagt het kabinet om meer ruimte als het gaat om de coronamaatregelen.

De demonstratie is om 16.00 uur begonnen en de gemeente Den Haag heeft toestemming gegeven om het tot 21.00 uur te laten duren.

“We vragen om wat meer ruimte”, aldus een van de organisatoren. “We hebben gezien dat er in de buitenlucht vrij weinig kans op besmetting is. We hopen dat we met dit geluid een paar 100 meter verderop (het kabinet, red.) kunnen doordringen en dat ze met ons meedenken.”

Tijdens het protest treden meerdere feestzangers en dj’s op. Ook staan er op het Malieveld meerdere eet- en drinkkraampjes. De gemeente Den Haag hield rekening met zevenhonderd demonstranten, maar dat aantal wordt vooralsnog niet gehaald. Op het Malieveld doen zo’n honderd mensen mee aan het protest.