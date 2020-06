De politie heeft maandagavond een scooterrijder aangehouden op de Alberdingk Thijmstraat in Den Haag. De man werd die avond voor de tweede keer staande gehouden terwijl hij te veel had gedronken, zo meldt Regio15 dinsdag.

De politie had de scooterrijder eerder op maandag al een boete en een rijverbod gegeven nadat bleek dat hij als bestuurder te veel had gedronken.

Agenten zagen diezelfde man later op de avond opnieuw rijden op een scooter. Hij is daarom aangehouden en de scooter is in beslag genomen.