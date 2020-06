Volgens de politie in Den Haag ligt het vooral aan de sfeer van de demonstratie of er wordt ingegrepen en niet zozeer aan het aantal demonstranten. Dinsdag wordt er op het Malieveld opnieuw gedemonstreerd.

Mensen uit de horeca, entertainment- en evenementenbranche zullen zich tussen 16.00 en 21.00 uur laten horen op het Malieveld. Ze zijn tegen de huidige coronamaatregelen in Nederland en vooral het 1,5 meter afstand houden.

Afgelopen zondag liep een demonstratie in Den Haag nog uit de hand en werden honderden mensen gearresteerd nadat zij de confrontatie zochten met de politie.

De organisatoren verwachten dinsdag zo'n duizend mensen, maar de politie wil tegenover NU.nl niet spreken van een maximaal aantal toegestane demonstranten. "Wanneer wordt het teveel? Dat heeft niet te maken met het aantal demonstranten, maar meer met de sfeer of met tegendemonstranten."

De politie wil verder niets kwijt over de hoeveelheid agenten die op de been zullen zijn tijdens het protest. "Bij ieder evenement wegen wij vooraf op basis van actuele informatie welke veiligheidsmaatregelen passend en nodig zijn. Deze maatregelen kunnen zowel zichtbaar als onzichtbaar zijn. Over aard en omvang van deze maatregelen doen wij nooit mededelingen."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.